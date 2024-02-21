Кандидат в президенты Слуцкий представил свою предвыборную программу
Лидер ЛДПР отметил, что дата презентации была выбрана не случайно.
Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Кандидат в президенты от партии ЛДПР Леонид Слуцкий представил свою предвыборную программу. Он отметил, что дата презентации выбрана не случайно — 21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР.
Кандидат в президенты заявил о необходимости скорейшего завершения спецоперации и призвал ВСУ сдаться. В предвыборной программе Леонида Слуцкого поддержка военной операции стала основной темой. Также учтены социально-экономические вопросы развития страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 2,5 миллиона россиян хотят принять участие в онлайн-выборах президента.
- 21 февр
- Сопредседатель штаба Путина Лысенко посетила медицинские учреждения Приангарья
- 21 февр
- Россияне в 144 странах смогут проголосовать на выборах президента
- 20 февр
- Более 2,5 миллионов россиян хотят принять участие в онлайн-выборах президента
- 19 февр
- Голосование из дома, в новых регионах и за рубежом: что обсуждали на комиссии ЦИК
- 19 февр
- Леонид Слуцкий встретился со студентами в рамках проекта «Молодой законотворец»
- 19 февр
- «Уникальный центр»: сопредседатель штаба Путина Лысенко посетила больницу в Якутске
- 19 февр
- Кандидат от КПРФ Николай Харитонов провел встречу в Москве
- 19 февр
- В ЦИК прошло совещание о подготовке к выборам президента России
- 18 февр
- В России официально началась агитационная кампания кандидатов в президенты
- 17 февр
- О готовности проголосовать за Путина заявили почти 80% россиян
Читайте также
74%
0.09 99.90
0.34
Нашли ошибку?