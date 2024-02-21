Кандидат в президенты Слуцкий представил свою предвыборную программу

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Лидер ЛДПР отметил, что дата презентации была выбрана не случайно.

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Кандидат в президенты от партии ЛДПР Леонид Слуцкий представил свою предвыборную программу. Он отметил, что дата презентации выбрана не случайно — 21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР.

Кандидат в президенты заявил о необходимости скорейшего завершения спецоперации и призвал ВСУ сдаться. В предвыборной программе Леонида Слуцкого поддержка военной операции стала основной темой. Также учтены социально-экономические вопросы развития страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 2,5 миллиона россиян хотят принять участие в онлайн-выборах президента.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

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