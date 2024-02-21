Кандидат в президенты Слуцкий представил свою предвыборную программу

Кандидат в президенты от партии ЛДПР Леонид Слуцкий представил свою предвыборную программу. Он отметил, что дата презентации выбрана не случайно — 21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР.

Кандидат в президенты заявил о необходимости скорейшего завершения спецоперации и призвал ВСУ сдаться. В предвыборной программе Леонида Слуцкого поддержка военной операции стала основной темой. Также учтены социально-экономические вопросы развития страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 2,5 миллиона россиян хотят принять участие в онлайн-выборах президента.