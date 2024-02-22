«Очень теплая»: москвичам рассказали о погоде на длинных выходных

Уже совсем скоро жители столицы ощутят первые отголоски весны. Но надолго ли?

О том, какой будет погода в ближайшие выходные, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, напоминать она будет температурные качели. Условная граница этих колебаний пройдет по Волге. Восточная часть от нее во власти аномальных морозов — на Урале до минус 40. А вот на европейской территории будет достаточно тепло.

«Все эти длинные выходные температура будет очень теплая. Она будет соответствовать тому температурному режиму, который по климату характерен для третьей декады марта. То есть погода будет опережать свое развитие на месяц. Москвичи почувствуют, какая погода должна быть именно в конце марта», — сказал Вильфанд.

А в Петербурге зима заканчивается. Дальше весна и только плюсовые значения. Главный синоптик города Александр Колесов заявил, что до конца февраля днем воздух будет прогреваться до двух-пяти градусов. Ночью ноль. А дальше с каждым днем весна будет чувствоваться все сильнее.