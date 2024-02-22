Песков оценил работу команды Путина: «Абсолютная сплоченность»

Между тем пресс-секретарь президента прокомментировал деятельность российских и зарубежных СМИ. Западные, по его мнению, сегодня подвергаются жесткому напору.

Команда кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина сплочена вокруг него и его позиции. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что нельзя работать в команде с президентом, не разделяя его взглядов.

«Работать с главой государства, быть его пресс-секретарем и полностью его не поддерживать, не разделять его идеологию, не разделять его мнение — это неправильно», — подчеркнул представитель Кремля.

Между тем Песков отметил важность работы патриотов в СМИ, именно они «являются законодателями очень высокого стандарта журналистики». Тем временем, как отметил пресс-секретарь, в западных странах издания подвергаются жесткому нажиму со стороны своих правительств.

«Мы видим, как внедряют разные информационные вбросы, как внедряют информационные фейки в целый ряд западных СМИ», — объяснил Песков.

Но, несмотря на это, Россия может конкурировать с Западом по эффективности работы журналистов, хотя только недавно начала работу по контрпропаганде. Доказательством успеха, отметил представитель Кремля, является реакция западных чиновников на информационные сообщения.

«Выигрываем ли мы? Где-то выигрываем, где-то проигрываем, потому что у нас очень грозный враг», — заявил пресс-секретарь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча Владимира Путина с доверенными лицами в Москве. Между тем напомним, что выборы президента России будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.