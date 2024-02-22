Ребенка не будет? Сын Рыбина и Сенчуковой отказался от первенца

Почему молодой человек не торопится заводить детей?

Репортеры одного из шоу на федеральном канале объявили, что сын певицы Натальи Сенчуковой и композитора Виктора Рыбина якобы готовится стать отцом. На дне рождении 25-летнего Василия его девушка Валерия появилась в облегающем платье с округлившимся животом. Однако звездный наследник опроверг эти слухи.

По словам Василия, он в свои годы просто не готов к появлению детей. Наследник знаменитых родителей уже пережил один развод и теперь он подходит к вопросам о семье очень серьезно. Пока Василий не хочет думать о первенце. Наталья и Виктор, в свою очередь, понимают его и не торопят с внуками.

«Над вопросом о рождении детей пока не работаем. Рановато, считаю <…> Никто рожать в ближайшее время не собирается», — приводит 7Дней.ru слова сына Сенчуковой.

Недавно Валерия похудела на шесть килограммов и очень довольна своей внешностью и фигурой. Поэтому комментарии о животе ее сильно обидели.

Василий состоит в отношениях с Валерией меньше года. Они закрутили роман после того, как сын Рыбина развелся с бывшей супругой Дарьей Алябьевой.

Ранее 5tv.ru писал о разводе сына Рыбина Василия.