Один человек погиб и восемь пострадали при теракте в Израиле

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Три боевика открыли огонь по автомобилям на шоссе.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Omar Ashtawy

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В Израиле произошел теракт. На шоссе, ведущем в Иерусалим, трое палестинских боевиков открыли стрельбу по машинам. По меньшей мере один человек погиб и 11 получили ранения.

Один из пострадавших, по словам врачей, находится в тяжелом состоянии. Как сообщили в полиции, нападавшие направлялись в столицу Израиля из Вифлеема. Оказавшись в пробке, они открыли огонь из автоматов по стоящим рядом автомобилям.

Двое из них были ликвидированы на месте, еще одного силовики застрелили при попытке бегства.

Ранее 5-tv.ru писал, что как минимум 30 человек погибли и еще 100 находятся под завалами в результате обрушения и нелегальной шахты в Венесуэле. Трагедия произошла в разгар рабочего дня, когда в карьере было порядка 200 человек.

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