Тем временем французская элита намерена продолжать поддерживать неонацистский киевский режим, в том числе за счет экономии.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню обвинил Россию в «агрессивном поведении» в отношении французской армии. Такое заявление он сделал в эфире радио RTL.

«Сейчас мы наблюдаем более агрессивное поведение, например, с нашими вооруженными силами. Были случаи попыток взять контроль со стороны русских. Месяц назад российская система ПВО угрожала сбить французские самолеты над Черным морем, тогда как мы находились в международной зоне, где осуществляли патруль», — сказал Лекорню.

Также, продолжил министр, несколько месяцев назад якобы военный корабль России зашел в бухту Сены, к границе территориальных вод, с целью «запугать Францию». Лекорню заявил, что будто бы Москва «занимает особенно агрессивную позицию» и «играет с рубежами в плане агрессивности».

Ранее 5-tv.ru писал, что Франция пообещала Украине новейшие дроны-камикадзе. Париж в настоящий момент разрабатывает оружие, которое и будет подарено Киеву. Кроме того, на днях сообщалось, что Франция вынуждена экономить ради помощи Украине. Париж намерен сокращать собственные расходы ради военной поддержки Киева.