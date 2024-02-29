«Просто улыбаемся»: как Тимофей Пронькин реагирует на критику

Это выбор человека, в чей адрес сыпется хейт, реагировать на сказанное или нет.

Солист группы Hi-Fi Тимофей Пронькин старается обращать внимание только на конструктивную критику. Об этом певец эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на светской премьере фильма «Командир».

«Если критика трезвая и исходит от авторитетных людей, я прислушиваюсь. Если это просто так, чтобы занять время, не обращаю внимание», — признался певец.

Артист подметил, что специально обидеть или задеть человека нельзя. Это только выбор того, в чей адрес сыпется хейт, реагировать на сказанное или нет.

«Диванные критики обычно пишут что-нибудь смешное на самом деле. Мы просто улыбаемся», — подметила солистка группы Hi-Fi Марина Дрождина.

Тимофей Пронькин даже рад, когда его персону обсуждают, руководствуясь принципом «черный пиар — тоже пиар».

«Как говорил Мик Джаггер из The Rolling Stones, неважно, что про тебя пишут на 13 странице, главное, что твое лицо на первой странице. И все. И будь счастлив», — отметил певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Тимофей Пронькин назвал себя опытным подкаблучником.