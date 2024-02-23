«Никакого нарушения равенства»: Олимпийский комитет РФ не вернули в МОК

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 33 0

Спортивный арбитраж отказался восстанавливать членство ОКР в МОК

«Никакого нарушения равенства»: Олимпийский комитет РФ не вернули в МОК

Фото: www.globallookpress.com / Marijan Murat

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Отстранение официально носит непостоянный характер, но временные рамки не указаны.

Спортивный арбитражный суд отклонил заявление Олимпийского комитета России с требованием восстановить его членство в Международном олимпийском комитете. Соответствующее сообщение появилось на сайте CAS.

МОК приостановил членство ОКР в октябре 2023 года, официальной причиной стало включение в состав российского комитета членов совета из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Тогда звучали обвинения в «нарушении олимпийской хартии» в адрес РФ.

ОКР подал апелляцию через месяц после принятого решения, однако спортивный арбитраж отклонил заявление российской стороны.

«Группа CAS, рассматривавшая этот вопрос, отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение, установив, что исполком МОК не нарушил принципы законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности», — говорится в заявлении CAS.

Стоит отметить, что мотивировочная часть решение не опубликована, так как проверяется на конфиденциальность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Латвии запретил сборным играть против команд из России.

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