В Киеве допустили возможность участия РФ в саммите по Украине

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Алина Крылова
Алина Крылова 41 0

Москва неоднократно призывала оппонентов сесть за стол переговоров. Пособники киевского режима отвечали отказом.

В Киеве допустили возможность участия РФ в саммите по Украине

Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

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Тема:
Спецоперация

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак допустил, что российские представители с высокой долей вероятности появятся на втором по счету саммите, посвященном «формуле мира», который планируется провести в Швейцарии. Планируется, что мероприятие, конференция «Украина-2024», пройдет уже совсем скоро. Официальные приглашения от Киева получили представители 160 стран.

Согласно плану организаторов, первый саммит будет включать в себя преимущественно организационные вопросы и отдельно затронет проработку плана, основанного на «формуле мира» от Зеленского, после чего состоится еще одно, не менее официальное мероприятие, на котором Россия с высокой долей вероятности получит возможность высказаться.

«На втором саммите мы предвидим, когда такой план будет подготовлен, вместе — и это очень принципиально — без каких-либо посредников, без работы под столом, открыто, с участием всех тех стран, которые с нами пройдут этот путь, на этом втором саммите может быть такая ситуация, что мы вместе пригласим представителей Российской Федерации, где им будет представлен этот план», — сказал Ермак.

На Украине заявили, что надеются — Россия захочет продемонстрировать свое желание урегулировать конфликт и вернуться к справедливому миру.

«Что мы понимаем под справедливым миром, изложено в нашей формуле мира», — отметил Ермак.

Ранее 5-tv.ru писал, когда Европа «сдаст» украинских уклонистов Зеленскому.

Тема:
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