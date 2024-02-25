«Моя хата с краю»: когда Европа «сдаст» украинских уклонистов Зеленскому

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Наглый характер киевских властей играет против них же самих.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Украинцев, скрывающихся от мобилизации заграницей, вполне возможно скоро начнут высылать обратно домой воевать. Для этого созданы юридические предпосылки — в верховном комиссариате ООН по делам беженцев уточнили, что мобилизация — это не политическое преследование, а, значит, никакие законы Владимир Зеленский не нарушит, объявляя новый призыв, в том числе за границами государства.

А там — целая армия «уклонистов». По данным украинских источников, с февраля 2022 года только в страны Европы сбежали 1 миллион 300 тысяч мужчин трудоспособного, а по нынешним законам — и призывного возраста от 18 до 60 лет.

Это целая армия — это больше, чем сейчас служит в ВСУ. Заявление комиссара ООН дает карт-бланш и европейским государствам, которые и без того начинают сворачивать программы помощи украинским беженцам.

Кормить лишние рты никто не собирается — и вот почему. Каждый четвертый украинский беженец — это как раз и есть мужчина призывного возраста.

Многие проявляют чудеса изобретательности, чтобы границу пересечь. По горам, через реку вплавь, в багажниках и сиденьях автомобилей, либо оформляя фиктивные браки с многодетными женщинами.

Но нежелание служить в украинской армии — не повод для получения статуса беженца, потому они рассказывают фантастические истории про «русские зверства и бомбежки». Хотя многие из областей, где не было ни русского солдата, ни русских ракет.

Такие, как правило, становятся и вовсе «профессиональными беженцами». Ходят по ТВ-шоу, стоят в пикетах и постоянно требуют, требуют, требуют особого к себе отношения.

Чем вызывают раздражение как у местных жителей, так и у беженцев с Ближнего Востока — например, из Ирака и Сирии, где реально исламисты резали головы, но никакой «особой» жалости к их жертвам не проявляли в ЕС.

«Профессиональные беженцы», как правило, нигде не работают официально. Зато умудряются получать пособия и на новой родине, и на Украине, куда мотаются закупиться подешевле или полечиться, например, у стоматологов.

Они охотно подрабатывают «в серую», отнимая хлеб у местных таксистов, курьеров и проституток. От украинского демпинга страдают старожилы кварталов красных фонарей Германии и Нидерландов.

Есть лишь одна причина, по которой стареющая Европа терпит эту махновщину: украинцы — белые христиане, и они «разбавляют» поток мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Впрочем, в случае конфликта «креста и полумесяца» рассчитывать на этих новых европейцев вряд ли стоит.

«Моя хата с краю» — не поговорка, а стиль жизни. Любопытно, что сейчас об угрозе со стороны Украины и украинцев громче всех кричат их лучшие друзья — поляки, которые вот уже несколько месяцев блокируют пункты пропуска на границе, а теперь еще и стали опорожнять фуры, прежде всего с зерном.

Не помогла и смена польского руководства, новый кабинет Дональда Туска делает все то же самое, что и его предшественники из другой партии и вроде как с другими взглядами. Предложение Зеленского решить все «по-пацански» в Варшаве не поддержали.

Киев даже послал делегацию на границу во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, но оппоненты на «стрелку» не явились. Может, пора уже повзрослеть и понять, что, в общем-то, вам никто и ничего не должен, а помогают исходя из своих интересов?

Наглый характер киевских властей играет против них же самих. Они, как выяснилось на этой неделе, направляют в Европу по поддельным документам военных преступников под видом беженцев — не предупреждая, естественно, ЕС.

Тема:
Спецоперация
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