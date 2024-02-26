Сбежал от суеты: куда пропал заслуженный артист РСФСР Александр Мартынов

Заслуженный артист РСФСР Александр Мартынов пропал из мира кино. О жизни актера ничего не слышно, и в Москве его редко встретишь.

Артиста теперь привлекает жизнь вне популярности и славы, сообщает издание NEWS.ru. Он — выпускник географического факультета МГУ.

Еще в университете Мартынов начал играть в студенческом театре. Там его заметил режиссер Исидор Анненский и пригласил в картину «Татьянин день».

Так началась его актерская карьера, а вскоре он поступил в Школу-студию МХАТ. Из известных кинокартин с участием Мартынова: «Право на выстрел» (1981), «Поворот ключа» (1999), «Дрянь» (1990), «Крысиный угол» (1992), «Кин-дза-дза!» (1986), «Военно-полевой роман» (1983).

Он несколько раз был женат и, по информации СМИ, имеет четверо детей. Один из сыновей звезды пошел по стопам отца и стал актером.

В 1994 году Мартынов решил не продолжать актерскую карьеру и посвятить себя хозяйству. Пауза продлилась пять лет.

В 1999-м артист вернулся в киноиндустрию, появившись в сериале «Поворот ключа». Затем снова пропал на десять лет и оказался на экранах лишь в 2008 году.

После сериала «Псевдоним „Албанец“» к съемкам Мартынов не возвращался. Шумной и суетливой городской жизни артист предпочитает спокойную и тихую жизнь на даче в подмосковном Кратово.

Гармония с природой — вот, что ему нужно. Артист ухаживает за садом, но иногда что-то в нем просыпается и актер садится писать сценарии.

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