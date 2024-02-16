Палата представителей США ушла на перерыв без согласования помощи Украине

На это уже последовала яростная критика из Белого дома.
Фото: Efrem Lukatsky / ТАСС
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Палата представителей США ушла на перерыв до конца месяца, так и не проголосовав по законопроекту о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом свидетельствует расписание органа власти.
Конгрессмены, как отмечается, вернутся к работе 28 февраля. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс раскритиковал решение спикера нижней палаты Майка Джонсона отправить конгрессменов на каникулы и назвал это «бегством на незаслуженный отдых», пишет The Hill.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, почему у пакета помощи Украине мало шансов в Конгрессе США.
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