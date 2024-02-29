Путин выступил за продление программы маткапитала до 2030 года

Сегодня же она действует до 2026-го.
Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин выступил за продление программы материнского капитала в стране как минимум до 2023 года. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве.
Сегодня социальная мера, которая распространяется на матерей, действует до начала 2026 года. Однако президент считает нужным ее продлить.
«Предлагают также продлить ее как минимум до 2030 года», — сказал Путин.
Президент напомнил, что размер выплаты регулярно индексируется. Сегодня семья при рождении первого ребенка получает 630 тысяч рублей, а на второго — еще 202 тысячи рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России материнский капитал будут выдавать только на детей, которые родились с гражданством страны. Документ, уточняющий правила выплат, подписал президент Владимир Путин.
При этом жителям новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — маткапитал будет выплачиваться независимо от сроков получения гражданства.
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