Путин выступил за продление программы маткапитала до 2030 года

Президент России Владимир Путин выступил за продление программы материнского капитала в стране как минимум до 2023 года. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве.

Сегодня социальная мера, которая распространяется на матерей, действует до начала 2026 года. Однако президент считает нужным ее продлить.

«Предлагают также продлить ее как минимум до 2030 года», — сказал Путин.

Президент напомнил, что размер выплаты регулярно индексируется. Сегодня семья при рождении первого ребенка получает 630 тысяч рублей, а на второго — еще 202 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России материнский капитал будут выдавать только на детей, которые родились с гражданством страны. Документ, уточняющий правила выплат, подписал президент Владимир Путин.

При этом жителям новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — маткапитал будет выплачиваться независимо от сроков получения гражданства.