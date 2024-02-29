«Проект о будущем»: Путин анонсировал новый нацпроект «Молодежь России»

Путин поручил запустить новый национальный проект «Молодежь России»
Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru
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Президент предложил увеличить федеральные выплаты классным руководителям и кураторам групп в колледжах.
В России в ближайшее время реализуют новый национальный проект «Молодежь России». Президент РФ Владимир Путин поручил его запустить в ходе послания Федеральному собранию.
«Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политике и уже в этом году запустить новый национальный проект „Молодежь России“. Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны», — сказал он.
Именно так, продолжил президент, понимаю свое признание и ответственность за молодые поколения российские учителя. Путин отдельно поблагодарил их за подвижнический труд.
В рамках проекта президент предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату в размере пяти тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.
Кроме того, предлагается с 1 марта 2024 года вдвое увеличить федеральные выплаты классным руководителям и кураторам групп в колледжах и техникумах. Мера коснется тех, кто работает в населенных пунктах, в которых проживет меньше 100 тысяч человек. По сути, отметил Путин, это все российские небольшие города, райцентры, поселки и села. С первого дня весны такие специалисты будут получать десять тысяч рублей.
Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначает основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.
В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин анонсировал новый нацпроект «Семья». В Год Семьи глава государства особенно подчеркнул важность рождения детей, как залога будущего страны.
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