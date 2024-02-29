«Проект о будущем»: Путин анонсировал новый нацпроект «Молодежь России»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Путин поручил запустить новый национальный проект «Молодежь России»

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024

Президент предложил увеличить федеральные выплаты классным руководителям и кураторам групп в колледжах.

В России в ближайшее время реализуют новый национальный проект «Молодежь России». Президент РФ Владимир Путин поручил его запустить в ходе послания Федеральному собранию.

«Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политике и уже в этом году запустить новый национальный проект „Молодежь России“. Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны», — сказал он.

Именно так, продолжил президент, понимаю свое признание и ответственность за молодые поколения российские учителя. Путин отдельно поблагодарил их за подвижнический труд.

В рамках проекта президент предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату в размере пяти тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.

Кроме того, предлагается с 1 марта 2024 года вдвое увеличить федеральные выплаты классным руководителям и кураторам групп в колледжах и техникумах. Мера коснется тех, кто работает в населенных пунктах, в которых проживет меньше 100 тысяч человек. По сути, отметил Путин, это все российские небольшие города, райцентры, поселки и села. С первого дня весны такие специалисты будут получать десять тысяч рублей.

Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначает основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин анонсировал новый нацпроект «Семья». В Год Семьи глава государства особенно подчеркнул важность рождения детей, как залога будущего страны.

Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024
29 февр
Путин: к 2030 году сферу туризма в России необходимо увеличить в два раза
29 февр
Путин поставил цель вдвое снизить загрязнение рек и озер России
29 февр
Путин потребовал списать часть долгов регионов и уменьшить на них нагрузку
29 февр
Путин: к 2030 году должен быть обеспечен доступ к Интернету по всей России
29 февр
Путин объявил о введении налоговых вычетов для россиян при сдаче норм ГТО
29 февр
Программа сильной страны: главные заявления Путина из послания Федеральному собранию
29 февр
Ипотеку под 2% распространят на участников спецоперации и жителей Донбасса
29 февр
Путин назвал суверенную Россию надежной защитой активов и капиталов
29 февр
«Учат одному, спрашивают о другом»: Путин поручил привести школьную программу в порядок
29 февр
«Проблема острая»: что Россия делает для решения ситуации с бедностью
+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
91.87
-0.17 99.45
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:26
Путин: к 2030 году сферу туризма в России необходимо увеличить в два раза
15:20
Путин поставил цель вдвое снизить загрязнение рек и озер России
15:18
Наши дети увидят мамонтов? Ученые нашли способ воскресить вымерших животных
15:16
Путин потребовал списать часть долгов регионов и уменьшить на них нагрузку
15:13
На тестовом голосовании проверят работоспособность систем при высокой нагрузке
15:07
Путин: к 2030 году должен быть обеспечен доступ к Интернету по всей России

Сейчас читают

Доктор Мясников перечислил самый коварный симптом «гусарского насморка»
Ждать ли понижения ключевой ставки от Центробанка и когда
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Звезда «Деффчонок» Таисия Вилкова вышла замуж в разгар пандемии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок