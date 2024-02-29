«Повышение качества жизни»: Путин анонсировал новый нацпроект «Семья»

В Год Семьи глава государства особенно подчеркнул важность рождения детей, как залога будущего страны.

В России в ближайшее время будет реализован новый национальный проект «Семья». Такое заявление президент сделал в ходе послания Федеральному собранию, которое проходит 29 февраля 2024 года.

Глава государства отметил, что в России все еще есть люди, которые живут за чертой бедности. И власти должны поддерживать их, помогать и давать возможность реализовать себя.

«Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. Для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется — «Семья», — сказал Путин.

Всего в регионы с низкой рождаемостью — Центральный федеральный округ и Северо-Западный федеральный округ — будет направлено 75 миллиардов рублей для расширения мер поддержки семей, в первую очередь, тех, кто находится в трудной жизненной ситуации и непростом финансовом положении.

Глава государства отметил, что меры, принимаемые властями всех уровней в этом непростом вопросе, должны быть эффективными и давать реальный результат.

Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначит основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.

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