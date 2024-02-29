«Стоят часами»: Путин призвал разобраться с очередями на границе

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 46 0

Путин поручил разобраться с очередями на границе

«Стоят часами»: Путин призвал разобраться с очередями на границе

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев

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Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024

Президент отметил, что необходимо максимально сократить время ожидания на таможне.

Владимир Путин поручил Минтрансу разобраться с длительными очередями на границе, которые сейчас фиксируют таможенники. Об этом российский лидер заявил в ходе послания Федеральному собранию, которое проходит 29 февраля 2024 года.

Президент отметил, что стандартное время досмотра грузовиков на границе должно сократиться и составлять около десяти минут.

«Очереди на пограничных пунктах пропуска — особенно остро эта проблема стоит на Дальнем востоке. По регламенту таможенный досмотр составляет 19 минут. В реальности практически каждый водитель грузовых фур нередко ждет на границе часами», — сказал Путин.

Решить этот вопрос глава государства поручил Минтрансу.

Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначит основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин выступил за продление программы маткапитала до 2030 года.

Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024
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