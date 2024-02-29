Путин объявил о старте программы «Время героев» для бойцов спецоперации

В России уже с завтрашнего дня, 1 марта, стартует новая кадровая программа для участников спецоперации на Украине. Об этом объявил российский лидер в ходе оглашения послания Федеральному собранию в Москве.

«Уже с завтрашнего дня, с 1 марта 2024 года, ветераны СВО, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы — назовем ее «Время героев», — сказал глава государства.

Путин отметил, что участниками программы должны стать люди, проявившие лучшие качества и показавшие умение вести за собой товарища.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Владимира Путина, армия России прошла закалку в зоне специальной военной операции, и сегодня можно говорить, что в войсках выросла целая плеяда командиров.