Путин: российская армия прошла закалку, вырастив целую плеяду командиров

Об этом Владимир Путин рассказал в ходе послания Федеральному собранию, которое проходит 29 февраля 2024 года.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Армия России прошла закалку в зоне специальной военной операции, и сегодня можно говорить, что в войсках РФ выросла целая плеяда командиров. Об этом Владимир Путин рассказал в ходе послания Федеральному собранию, которое проходит 29 февраля 2024 года.
«Наши вооруженные силы обрели колоссальных боевой опыт. Это касается взаимодействия всех видов и родов войск», — подчеркнул глава государства.
Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначит основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.
В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин объявил минуту молчания в память о павших воинах на СВО.
- 29 февр
- Путин рассказал, сколько должен составлять размер МРОТ в России к 2030 году
- 29 февр
- Жить здорово: в России стартует нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»
- 29 февр
- Путин выступил за продление программы маткапитала до 2030 года
- 29 февр
- «Без вмешательства»: Путин о планах России построить финансовую архитектуру
- 29 февр
- «Мы еще узнаем»: Путин заявил о продолжении работы над новыми вооружениями
- 29 февр
- Путин потребовал увеличить финансирование программ продвижения русского языка
- 29 февр
- «О чем они говорят?» — Путин про обвинения о ядерном оружии в космосе
- 29 февр
- «Повышение качества жизни»: Путин анонсировал новый нацпроект «Семья»
- 29 февр
- «Сами и только сами»: Путин заявил о важности россиян беречь связь поколений
- 29 февр
- Путин: Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, как делал это с СССР
Читайте также
64%
-0.17 99.45
-0.47
Нашли ошибку?