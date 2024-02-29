Путин: российская армия прошла закалку, вырастив целую плеяду командиров

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 58 0

Об этом Владимир Путин рассказал в ходе послания Федеральному собранию, которое проходит 29 февраля 2024 года.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Послание Владимира Путина Федеральному собранию 2024 Спецоперация

Армия России прошла закалку в зоне специальной военной операции, и сегодня можно говорить, что в войсках РФ выросла целая плеяда командиров. Об этом Владимир Путин рассказал в ходе послания Федеральному собранию, которое проходит 29 февраля 2024 года.

«Наши вооруженные силы обрели колоссальных боевой опыт. Это касается взаимодействия всех видов и родов войск», — подчеркнул глава государства.

Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначит основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин объявил минуту молчания в память о павших воинах на СВО.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 февраля, для всех знаков зодиака

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