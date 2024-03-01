Просто будьте в ресурсе: прогноз Таро на неделю с 4 по 10 марта

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 4 по 10 марта.

Основная энергия недели (Карта Таро — Тройка Кубков)

5-tv.ru

Выпавшая Тройка Кубков означает, что неделя будет дружественная. Будут присутствовать праздничное настроение, встречи с близкими, другие встречи и приятные события. Тройка Кубков говорит про сбор урожая, завершение какого-то дела и празднование. Поэтому, возможно, что на неделе с 4 по 10 число вы закончите какое-то дело и будете праздновать, отмечать это событие С

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Звезда)

5-tv.ru

Карта Звезда означает, что все в сфере финансов будет блистательно. Это такая карта, которая говорит о поддержке высших сил. Если вы что-то хотите сделать, что-то начать, то самое время этим заняться. Звезда говорит о том, что даже отложенный проект можно запускать, он будет приносить хороший доход.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Двойка Мечей)

5-tv.ru

Речь может идти о некоей напряженности в сфере отношений. Но нивелировать последствия можно просто добрыми разговорами. Чтобы все наладилось, вам необходимо быть в ресурсе и располагать всей информацией, если речь идет о какой-то важной ситуации.

Совет на неделю (Карта Таро — Семерка Мечей)

5-tv.ru

Выпавшая карта таро — Семерка Мечей — означает, что на этой неделе в общем и целом нужно готовиться к приятным сюрпризам, но не расслабляться. Самый главный совет: не допускать в своем поле каких-то непонятных ситуаций, обращать внимание на возможную историю с обманом, быть аккуратными с мошенниками, с какой-то информация, которая вам не внушает доверия. Будьте бдительны.

Ранее 5-tv.ru писал, что экстрасенсы дали прогноз на 2024 год.