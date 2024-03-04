Глава «Ростеха» рассказал, почему танк «Армата» не будут использовать в СВО

Еще в 2023 году на Западе назвали эту боевую машину самой боеспособной в мире.

Новейший танк Т-14 «Армата стоит на вооружении армии России. Соответствующее заявление сделал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«В армии она, конечно, на вооружении стоит», — приводит РИА Новости его слова.

При этом Чемезов рассказал, что «Армату» не будут использовать на Украине из-за высокой стоимости.

Т-14 «Армата» — новейший российский танк с необитаемой башней. Его производство началось в 2021 году на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле. Боевая машина в 2020 году прошла испытания в Сирии.

Российские танки «Армата» начали использовать в зоне проведения спецоперации на Украине в конце апреля 2023 года. Боевые машины, оборудованные дополнительной бортовой защитой от противотанковых боеприпасов, использовались для ведения огня по позициям боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

К слову, на Западе назвали Т-14 самым боеспособным танком в мире. Он показал свою мощь и эффективность, громя технику НАТО в зоне специальной военной операции (СВО).

Россия регулярно «прокачивает» свое вооружение, улучшения не обошли стороной и Т-14. Так, «Ростех» в прошлом году стал заниматься повышением огневой мощи танка. В феврале президент России Владимир Путин посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, где осмотрел уникальный производственный проект — цех изготовления трансмиссий № 115. Там же выпускается танк Т-14 на платформе «Армата».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Чемезов заявил о переносе сроков выпуска самолетов МС-21. По словам главы «Ростеха», модель еще до конца не прошла все испытания.