«Мощный уровень»: как российский Т-14 громит технику НАТО в зоне спецоперации

MWM: российский танк Т-14 громит технику НАТО
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Американские журналисты определили особенности боевой машины.
Российские танки Т-14 «Армата» показывают свою мощь и эффективность, громя западню технику в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.
Среди особенностей танка журналисты выделили:
- систему датчиков;
- огромную дальность поражения;
- мощный уровень броневой защиты;
- высочайшую мобильность;
- выгодное соотношение мощности и веса.
В заключение в статье подчеркивается, что Т-14 — самый боеспособный танк в мире.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки противника на запорожском направлении.
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