«Мощный уровень»: как российский Т-14 громит технику НАТО в зоне спецоперации

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 674 0

MWM: российский танк Т-14 громит технику НАТО

«Мощный уровень»: как российский Т-14 громит технику НАТО в зоне спецоперации

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Американские журналисты определили особенности боевой машины.

Российские танки Т-14 «Армата» показывают свою мощь и эффективность, громя западню технику в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

Среди особенностей танка журналисты выделили:

  • систему датчиков;
  • огромную дальность поражения;
  • мощный уровень броневой защиты;
  • высочайшую мобильность;
  • выгодное соотношение мощности и веса.

В заключение в статье подчеркивается, что Т-14 — самый боеспособный танк в мире.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки противника на запорожском направлении.

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