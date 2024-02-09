Дальше — больше: следственные органы заблокировали счета родителей Блиновской

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 26 0

Следственные органы заблокировали счета родителей Блиновской

Дальше — больше: следственные органы заблокировали счета родителей Блиновской

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Задержание Елены Блиновской

Громкое дело по обвинению «королевы марафонов желаний» набирает обороты и обрастает все новыми подробностями.

Счета отца и матери «королевы марафонов желаний» Елены Блиновской заблокированы. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала адвокат блогера Наталья Сальникова.

По словам юридического защитника, ведомства пока не прокомментировали свое решение о блокировке счетов родителей Блиновской.

Также Наталья Сальникова отмечает, что ее подзащитная решила не подавать самостоятельно на процедуру банкротства.

«Сроки погашения задолженностей уже прошли, поэтому налоговый орган сам может начать этот процесс», — подчеркнула адвокат.

Дело Елены Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов в почти полтора миллиарда рублей.

Долгое время она находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений — она организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу.

Сейчас Блиновская находится в СИЗО, ей запрещены любые связи с внешним миром, в том числе, с родными, помимо тех, то необходимы в рамках расследования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как коучи зомбируют клиентов на живых встречах.

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