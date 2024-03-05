«Надеюсь, все будет хорошо»: беременная жена хирурга Хайдарова попала в больницу

Супруга звездного хирурга опубликовала фото, как она лежит под капельницей.

Беременная супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова оказалась в больнице. В социальной сети Светлана Сильваши опубликовала тревожное фото, на котором лежит под капельницей.

«Меня госпитализировали. Надеюсь, все будет хорошо. Я все вижу и читаю», — написала она.

Сильваши пожаловалась на сильные отеки и гипертонус. Фото: Instagram* / silvashi_officiel

Как Сильваши сообщила в интервью порталу Life, врачи положили ее на сохранение уже на приличном сроке, чтобы будущему ребенку ничего не угрожало. Ведь на днях ей стало очень плохо. У нее появились сильные отеки, появился высокий гипертонус. Внезапно ухудшившееся самочувствие она связала с переживаниями после смерти пациента в их семейной клинике. Сильваши пояснила, что не знает точно, когда ее выпишут.

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К слову, для пары будущий ребенок станет третьим. В 2022 году у них родилась дочка Амира, а также они воспитывают дочь Софию от первого брака Светланы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности смерти пациента клиники Тимура Хайдарова.

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