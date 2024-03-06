Генпрокуратура РФ заявила об отказе стран Запада выдавать беглых преступников

Генпрокуратура сообщила об отказе стран Запада исполнить 114 запросов о выдаче
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann; Генпрокуратура РФ; 5-tv.ru
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Действия иностранных государств противоречат не только конвенции о выдаче, но и здравому смыслу, отметили в ведомстве.
После начала специальной военной операции (СВО) правоохранительные органы западных стран, прежде всего Евросоюза, отказались от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.
Он отметил, что за прошлый год иностранные компетентные органы отказали в удовлетворении 114 российских запросов о выдаче лиц для уголовного преследования и исполнения приговора, из них 38 — по политическим мотивам.
Среди тех, кто таким образом фактически избежал уголовной ответственности, — обвиняемые в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью, уклонении от уплаты налогов, продаже наркотиков, мошенничестве, преднамеренном банкротстве, участии в деятельности террористической организации и других преступлениях.
Согласно отчету ведомства, больше все отказов (26) в удовлетворении запросов о выдаче по политическим мотивам поступило от Швейцарии. По тем же причинам отказывались выдавать преступников российской стороне Латвия, США, Болгария и Лихтенштейн.
Свои решения страны объясняли «возможностью подвергнуть выданное лицо бесчеловечному и унижающему достоинство обращению на территории России», «имеющейся угрозой жизни и свободе обвиняемого, а также риском незаконного уголовного преследования», «несовместимостью с обязательствами, возникающими из других международных договоров» и подобными надуманными причинами.
«К примеру, власти Словацкой республики отказались экстрадировать фигуранта дела о контрабанде под предлогом защиты последнего от вмешательства в его личную и семейную жизнь. Очевидно, что подобные решения противоречат не только обязательствам сторон по Европейской конвенции о выдаче 1957 года, но и здравому смыслу», — отметил Иванов.
Он добавил, что есть и положительные примеры сотрудничества. За прошлый год иностранные государства исполнили запросы о выдаче в Россию 151 человека.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США выдали России 45-летнего Игоря Лекомцева, разыскиваемого на родине по обвинению в сексуальной эксплуатации детей.
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