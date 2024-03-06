Генпрокуратура РФ заявила об отказе стран Запада выдавать беглых преступников

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Генпрокуратура сообщила об отказе стран Запада исполнить 114 запросов о выдаче

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann; Генпрокуратура РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Действия иностранных государств противоречат не только конвенции о выдаче, но и здравому смыслу, отметили в ведомстве.

После начала специальной военной операции (СВО) правоохранительные органы западных стран, прежде всего Евросоюза, отказались от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

Он отметил, что за прошлый год иностранные компетентные органы отказали в удовлетворении 114 российских запросов о выдаче лиц для уголовного преследования и исполнения приговора, из них 38 — по политическим мотивам.

Среди тех, кто таким образом фактически избежал уголовной ответственности, — обвиняемые в убийстве, причинении тяжкого вреда здоровью, уклонении от уплаты налогов, продаже наркотиков, мошенничестве, преднамеренном банкротстве, участии в деятельности террористической организации и других преступлениях.

Согласно отчету ведомства, больше все отказов (26) в удовлетворении запросов о выдаче по политическим мотивам поступило от Швейцарии. По тем же причинам отказывались выдавать преступников российской стороне Латвия, США, Болгария и Лихтенштейн.

Свои решения страны объясняли «возможностью подвергнуть выданное лицо бесчеловечному и унижающему достоинство обращению на территории России», «имеющейся угрозой жизни и свободе обвиняемого, а также риском незаконного уголовного преследования», «несовместимостью с обязательствами, возникающими из других международных договоров» и подобными надуманными причинами.

«К примеру, власти Словацкой республики отказались экстрадировать фигуранта дела о контрабанде под предлогом защиты последнего от вмешательства в его личную и семейную жизнь. Очевидно, что подобные решения противоречат не только обязательствам сторон по Европейской конвенции о выдаче 1957 года, но и здравому смыслу», — отметил Иванов.

Он добавил, что есть и положительные примеры сотрудничества. За прошлый год иностранные государства исполнили запросы о выдаче в Россию 151 человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США выдали России 45-летнего Игоря Лекомцева, разыскиваемого на родине по обвинению в сексуальной эксплуатации детей.

-4° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
91.16
-0.19 98.94
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:36
Площадь природных пожаров в Приморье достигла 1000 гектаров
16:35
Шахматист Гарри Каспаров* внесен в перечень террористов и экстремистов
16:24
Названы причины аварии и пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
16:17
Момент взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве попал на видео
16:16
Минобороны РФ впервые сообщило о сбитой авиабомбе Hammer на Украине
16:11
Расстрелявшие жителей Мариуполя боевики ВСУ приговорены к пожизненному в ДНР

Сейчас читают

Закавказье не подпустило Зеленского: Алиев уберëг Пашиняна от кульминации с Россией?
«Решили поиграть»: как актер Устюгов стал рокером и создал группу «Экибастуз»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок