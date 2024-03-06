«Расширит давление»: Европа увидела «выгоду» в прекращении транзита газа через Украину

Действие контракта истекает уже в этом году.

Европейской комиссии выгодно прекращение транзита российского газа через территорию Украины с 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на неназванный дипломатический источник в Брюсселе.

Собеседник агентства объяснил, что в большей степени в минусе останутся Венгрия и Словакия, которые сегодня продолжают получать газ России за рубли. С 2025 года Еврокомиссия предложит им перейти на поставки сжиженного природного газа из Германии или Италии.

«Это значительно повысит цены на газ в этих странах и расширит возможности Брюсселя по оказанию экономического давления на них», — говорится в сообщении.

Контракт между Россией и Украиной заключен на пять лет в 2019 году, он истекает 31 декабря 2024-го. Газ идет через украинскую территорию в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию. Полный объем поставок составляет примерно 15 миллиардов кубометров в год. Теперь Европа намерена отказаться от транзита газа через Украину с 2025 года. В Кремле заявляли о нарушении логистических цепочек при отказе транзита газа через Украину. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон объясняла, почему ЕК не заинтересована в транзите газа через Украину. Она отметила, от голубого топлива из России в ЕС хотят отказаться к 2027 году. Позднее Симсон заявила, что Европа может сократить закупки российского СПГ в 2025-м.