Мужчина поделился, как командование бросило его и сослуживцев, а российские бойцы спасли их.

Украинский боевик Владимир Бугарь, попавший в плен ВС РФ в Авдеевке, рассказал об ужасных условиях, в которые бросает киевский режим свои войска. Так, ему с сослуживцами пришлось два месяца просидеть в подвале. Об этом Бугарь рассказал в видео, распространенном Минобороны России.

По его словам, боевиков отвезли в шахту, где они сидели и ждали распределения. Потом им дали оружие с боеприпасами и забросили их в Авдеевку. Там боевики засели в подвале.

«Из нас троих один получил пулевое ранение в лопатку, пуля навылет не вышла, а у меня было обморожение конечностей. В подвале мы просидели 55 суток», — поделился Бугарь.

Он также рассказал, как попал в армию. Случилось это в октябре 2023 года, когда его вызвали в сельсовет и сказали зарегистрироваться. Тогда Бугаря забрали, не предупредив, куда и зачем, а также отобрав все документы. Его и других украинцев везли «как заключенных — без воды и еды». Конечной точкой маршрута оказался Покровск.

В ходе боев за Авдеевку Бугарь на протяжении двух недель самостоятельно ухаживал за раненым сослуживцем. Командование ВСУ обещало вывести их, но в результате их оставили в заброшенном детсаде, дали воду с едой и оставили там.

В результате боевики сдались в плен. Если бы не российские бойцы, отметил Бугарь, то ВСУ, сложившие оружие, умерли бы от голода.

Переход Авдеевки под контроль армии России

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О полном освобождении города сообщил 17 февраля Шойгу. Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня. В Минобороны отмечали, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия города под контроль.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Наши бойцы уже нашли оставленное трофейное оружие западного производства в городе. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы наступают в районе села Работино. Наши войска продвигаются все дальше на запад, выдавливая противника с укрепрайонов.