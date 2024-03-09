Что известно о жизни звезды «Бандитский Петербург» после утраты самого близкого для нее человека?

Актрисе театра и кино Ольге Понизовой исполнилось 50 лет. Она знаменита российскому зрителю по ролям в сериалах «Бандитский Петербург», «На углу, у Патриарших» и «Пейзаж с убийством».

Судьба артистки много лет не давала покоя поклонникам и журналистам. Точнее — отсутствие информации о том, как она сложилась после трагичной гибели единственного любимого сына Никиты. Поговаривают, что решение пропасть из информационного пространства было осознанным решением Ольги, ведь быть в центре внимания ей не нравилось никогда.

В 1989 году на экраны вышла картина «Не сошлись характерами». Это первый фильм в карьере Понизовой, где она получила роль второго плана. Но о таланте 15-летней актрисы заговорили уже тогда. Понизова решила поступать в Щукинское актерское училище в мастерскую Аллы Казанцевой, окончила его она в 1995 году.

В тот же год у Понизовой родился сын Никита в браке с телеведущим Андреем Челядиновым, с которым они познакомились в компании общих друзей. Брак распался уже в 2000 году. Поговаривали, что Понизова постоянно терпела со стороны мужа нападки, пара ссорилась на глазах у ребенка, поэтому она и приняла решение развестись с известным на тот момент телережиссером — спокойствие сына ей было важнее. По другой же версии, Андрей честно признался Ольге, что полюбил другую женщину.

Фото: Кадр из сериала «Бандитский Петербург», 2000 г.

Сами бывшие супруги постарались сохранить после развода приятельские отношения, чтобы маленький Никита не чувствовал себя частью неполной семьи.

«Мой бывший муж — замечательный человек», — так Понизова отзывалась об отце Никиты.

Разошлась пара так же тихо, как и поженилась — без громких заявлений и представлений. И тогда Ольга с головой погрузилась в домашний быт и воспитание сына. Сама же она ни раз отмечала в разговорах с журналистами, что быть матерью — это ее призвание, она была счастлива реализовываться как родитель. Свои чувства по отношению к сыну она описывала как нечто «больше, чем любовь», и потом повзрослевший Никита отвечал маме тем же. Его близкие друзья говорили, как он сам ни раз говорил о том, что родители — это главное в жизни. И все проведенные с ними минуты ценны, как ничто другое в жизни.

Понизова растила сына в одиночестве, и, по ее признаниям, ей самой это нравилось. Актриса вообще не любила публичных появлений, выступлений. В сериалах она стала появляться все реже и реже. Однако каждая новая роль Понизовой воспринималась зрителями как начало ее нового карьерного витка, что вселяло надежду на ее будущие громкие яркие роли. И только Ольга знала — это не для нее.

Понизова любила проводить время в одиночестве, но не отрицала, что, возможно, впереди ее еще ждет новое замужество. При этом цели найти нового спутника жизни она себе не ставила. Единственную компанию ей на тот момент составлял сын Никита. И ей было этого вполне достаточно.

«Может быть, раз в полгода или даже в год, возвращаясь поздно вечером со спектакля, я задумываюсь о том, что никто не волнуется, как я доберусь до дома. Однако все остальное время наслаждаюсь своим одиночеством», — признавалась Ольга.

Фото: Кадр из к/ф «Грехъ. История страсти», реж. Виктор Сергеев, 1993 г.

Возвращение в профессию было продиктовано не внезапно возродившимся желанием погрузиться в киноиндустрию. Понизова рассказывала, как во время прочтения одного краеведческого справочника ее впечатлила история Булата Окуджавы «Путешествие дилетантов». Через небольшой промежуток времени на тот момент ей поступило предложение сыграть в Театре Луны Сергея Проханова в пьесе, поставленной именно по этому произведению. Очарованная совпадением Ольга поняла — это знак свыше.

Тогда же Понизовой предлагали роли в сериалах, пусть и не самого качественного содержания. Она и сама не без иронии говорила, что считает себя «актрисой мыльных опер». Тем не менее, талант Ольги было невозможно проигнорировать даже в таких кинокартинах.

Последние работы на экранах с участием Ольги Позовой вышли в 2007 году. Она снялась в сериалах «Ты всегда будешь со мной» и «Дюжина правосудия». После них актриса больше на телеэкранах не появлялась.

Заговорили об Ольге Понизовой вновь потом только в 2015 году, но вовсе не из-за радостного события. В автокатастрофе погиб сын Никита. Единственный, кого Понизова считала своей семьей, кого любила больше жизни, пишет Starhit.ru.

Летом 2015 на Дмитровском шоссе Никита с другом Александром врезались в забор. Как показала экспертиза, в крови Никитиного приятеля, который и был за рулем, нашли алкоголь. Семья виновника попыталась замять конфликт, чтобы избежать тюремного заключения. Однако суд все-таки постановил три года колонии и штраф в размере 60 тысяч рублей.

Фото: Кадр из к/ф «Зал ожидания», реж. Дмитрий Астрахан, 1998 г.

Как передавали близкие семьи, на похоронах Никиты раздавленная горем мать просила присутствующих только об одном — не плакать. Понизова верила, что слезы сделают его душе только хуже. Она желала сыну лучшего даже после его гибели. Бывшая возлюбленная Никиты потом поделилась с журналистами, что на похоронах его отец, Андрей Челядинов, почти все время молчал. Горе внутри себя он переживал, ни с кем его не разделяя.

После этого Ольга Понизова больше не снималась в кино и сериалах. Оставила она также роли в театрах. Слухи о том, куда она пропала после исчезновения, до сих пор не находят подтверждений. Не знают о ее судьбе и коллеги по творческому цеху. Однажды привлечь внимание исчезнувшей из информационного поля актрисе попытался в 2021 году Марк Горонок. С ним Понизова снялась в фильме «Все будет хорошо!»

«Я знаю о ее трагедии, в автокатастрофе погиб ее единственный сын Никита. Оля, прими мои соболезнования, я тебе искренне сочувствую. Если ты сейчас это читаешь, то откликнись, пожалуйста. Давно пытаюсь тебя найти, но безрезультатно. Дай о себе знать, прошу!» — умолял коллега.

Однако Понизова так и не проявилась ни звонком, ни сообщением. Неизвестно, дошло ли до нее это сообщение вообще. Вполне возможно, что Марк Горонок не стал единственным, кто попытался связаться с Ольгой. Но ни на одну попытку она так и не ответила.

Фото: Кадр из к/ф «Две судьбы», реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков, 2002 г.

В Сети распространялись версии о том, куда могла пропасть актриса. Одни утверждали, что она так и не смогла найти утешение после трагедии и ушла в монастырь. Согласно другой версии, Понизова активно занимается благотворительностью. Также ходили слухи, что она больше не появляется в своей квартире в Москве. На связь не выходят и близкие актрисы.

На тематических форумах поклонники все еще продолжают вспоминать блестящие роли Ольги Понизовой и надеются на возвращение актрисы в мир кино. Сама она предпочитает оставаться в памяти зрителей лишь смутным воспоминанием из нулевых и не давать о себе повода вспоминать.

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