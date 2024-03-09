Под Авдеевой ликвидировали лидера французских неонацистов, воевавшего в рядах ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Под Авдеевкой ликвидировали одного из лидеров французских неонацистов Ожарома

Под Авдеевой ликвидировали лидера французских неонацистов, воевавшего в рядах ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Killig

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Наемник был связан со спецслужбами своей страны.

Российские военные уничтожили одного из лидеров французских неонацистов Сезара Ожарома, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Под Авдеевкой уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожаром, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ», — говорится в публикации.

Также сообщается, что есть подтвержденные данные о связи наемника с французскими спецслужбами.

В январе российские военные нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, где в тот момент находились в основном французские наемники. После этого французский телеканал TF1 сообщил, что всего на территории Украины находятся 60-70 человек с гражданством Франции и еще около 300 имеют два паспорта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ВС РФ ликвидировали колумбийских наемников при ударе по позициям ВСУ.

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