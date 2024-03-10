Кандидаты в президенты России поздравили женщин с 8 Марта
Владислав Даванков, например, раздавал цветы на улице.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Предвыборная кампания выходит на финишную прямую. Из-за того, что голосование трехдневное, никакого «дня тишины» накануне объявляться не будет, так что агитация возможна вплоть до 00:00 15-го марта.
На этой неделе предвыборная активность кандидатов обусловлена женским праздником. Представитель КПРФ Николай Харитонов не преминул подчеркнуть, что 8 Марта сделали красным днем календаря именно социалисты и коммунисты.
«Большое вам спасибо, наша любовь бесконечная. Без вас мужики бы пропали. Счастья, любви и добра вам!» — отметил он.
Представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков сам вышел на улицы и раздавал цветы, после чего сделал ролик для социальных сетей под романтическую музыку.
А лидер ЛДПР Леонид Слуцкий с коллегами спели лирическую песню. И, конечно, с политическим подтекстом.
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