Накипело: что было на тайных февральских переговорах Джонсона с Мадуро
Экс-премьер Джонсон провел тайные переговоры с президентом Венесуэлы Мадуро
Фото: www.globallookpress.com / Alona_nikolaievych
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По предварительной информации, в Венесуэле экс-премьер пробыл менее суток. О чем говорили представители двух стран?
Экс-премьер министр Британии Борис Джонсон в феврале 2024 года провел тайные переговоры с президентом страны Николасом Мадуро. Подробности тайной встречи раскрыли журналисты газеты The Times. По информации газеты, Джонсон пробыл в Венесуэле менее суток, а затем вернулся в Лондон.
Не так давно в прессе муссировались слухи о том, что Москва может получить военную поддержку (в том числе, оружием) от правительства Венесуэлы. Для Украины, сторонником которой и является Великобритания, усиление России в конфликте сторон создает дополнительную угрозу, неизбежно приближая Киев к окончательному краху. Опасаясь возможной поддержки со стороны Венесуэлы, Джонсон нагрянул к Мадуро для личной беседы, отмечают СМИ.
Отдельно стороны затронули вопрос «нормализации» отношений Великобритании с Венесуэлой. По предварительной информации, Соединенное королевство не признает легитимность работы администрации Мадуро.
«Он также обсудил условия нормализации отношений с Великобританией, которая не признает легитимность администрации Мадуро», — проясняет издание.
Об итогах переговоров в прессе предпочли умолчать. Чуть ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о бескомпромиссной и окончательной победе России в украинском конфликте. По его словам, для всего мира день ото дня становится все более очевидно, что РФ значительно превосходит Украину в экономическом плане, что создает западным партнерам Киева дополнительные трудности.
Ранее 5-tv.ru писал, что спикер палаты представителей конгресса США Джонсон отказался выносить на голосование в Сенат проект о помощи Украине.
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