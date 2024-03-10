Накипело: что было на тайных февральских переговорах Джонсона с Мадуро

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Алина Крылова
Алина Крылова 18 0

Экс-премьер Джонсон провел тайные переговоры с президентом Венесуэлы Мадуро

Накипело: что было на тайных февральских переговорах Джонсона с Мадуро

Фото: www.globallookpress.com / Alona_nikolaievych

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Тема:
Спецоперация

По предварительной информации, в Венесуэле экс-премьер пробыл менее суток. О чем говорили представители двух стран?

Экс-премьер министр Британии Борис Джонсон в феврале 2024 года провел тайные переговоры с президентом страны Николасом Мадуро. Подробности тайной встречи раскрыли журналисты газеты The Times. По информации газеты, Джонсон пробыл в Венесуэле менее суток, а затем вернулся в Лондон.

Не так давно в прессе муссировались слухи о том, что Москва может получить военную поддержку (в том числе, оружием) от правительства Венесуэлы. Для Украины, сторонником которой и является Великобритания, усиление России в конфликте сторон создает дополнительную угрозу, неизбежно приближая Киев к окончательному краху. Опасаясь возможной поддержки со стороны Венесуэлы, Джонсон нагрянул к Мадуро для личной беседы, отмечают СМИ.

Отдельно стороны затронули вопрос «нормализации» отношений Великобритании с Венесуэлой. По предварительной информации, Соединенное королевство не признает легитимность работы администрации Мадуро.

«Он также обсудил условия нормализации отношений с Великобританией, которая не признает легитимность администрации Мадуро», — проясняет издание.

Об итогах переговоров в прессе предпочли умолчать. Чуть ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о бескомпромиссной и окончательной победе России в украинском конфликте. По его словам, для всего мира день ото дня становится все более очевидно, что РФ значительно превосходит Украину в экономическом плане, что создает западным партнерам Киева дополнительные трудности. 

Ранее 5-tv.ru писал, что спикер палаты представителей конгресса США Джонсон отказался выносить на голосование в Сенат проект о помощи Украине.

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