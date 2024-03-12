Несколько собак заживо сгорели при пожаре в Петергофе

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Несколько собак сгорели при пожаре в Петергофе

Фото, видео: Jonas Walzberg / ТАСС; 5-tv.ru

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На то, чтобы полностью ликвидировать огонь, понадобилось несколько часов.

Сильный пожар вспыхнул этой ночью в частном секторе Петергофа. Пламя стремительно охватило двухэтажный дом, где в этот момент находились пятеро человек — трое детей и двое взрослых.

Все они оказались заперты внутри, и только благодаря помощи соседей смогли вырваться из огненной ловушки. А вот их многочисленные питомцы, судя по всему, остались внутри и погибли. На то, чтобы полностью потушить пожар, понадобилось несколько часов.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожар площадью две тысячи квадратных метров вспыхнул в складском помещении Подольска. В тушении задействовали свыше 50 человек и 15 единиц техники.

Сведений о пострадавших в настоящее время не поступало. Причины возгорания также не сообщаются.

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