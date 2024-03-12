На Украине планируют создать радикальную партию с боевым крылом

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

РИА Новости: в ВСУ планируют создать радикальную партию с боевым крылом

На Украине планируют создать радикальную партию с боевым крылом

Фото: Reuters / LIESA JOHANNSSEN

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Боевики элитных подразделений, нацбатов и СБУ, по данным инсайдеров, всерьез обсуждают террористические методы свержения украинского руководства и военного командования.

Недовольные политикой киевского режима и командованием Вооруженных сил страны (ВСУ) украинские военные, разрабатывают план свержения действующей власти. Активные участники дискуссии, в числе которых военнослужащие элитных подразделений, нацбатов и представители Службы безопасности Украины (СБУ), намерены создать радикальную партию с боевым крылом. Они не считают неприемлемыми и террористически методы достижения цели.

Об этом журналистам РИА Новости рассказали источники в силовых структурах РФ — российские специалисты получили доступ к переписке «активистов» в закрытом Telegram-канале. Источник заявил, что там «всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ». Среди 100 с лишним участников чата морской пехотинец с ампутированной ногой, бывший пленный, вышедший по обмену, и другие военные из разных регионов Украины. Они готовы начать с расправы над депутатами Верховной Рады, а затем перейти к истреблению несогласных — подрывами и расстрелами.

Один из авторов высказал предположение, что идея свержения власти найдет поддержку среди жителей страны. Он считает, что украинцы так же недовольны режимом, а потому согласятся и на радикальные методы террористов.

Ранее 5-tv.ru писал, что элитные подразделения ВСУ обсуждают свержение Зеленского.

Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
90.63
-0.12 99.13
0.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:47
Средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в небе над Ленобластью
8:43
Ушлые в деле: какую схему лишения квартир придумали аферисты в Москве
8:31
Российские ПВО сбили еще один вражеский беспилотник под Курском
8:27
На Украине планируют создать радикальную партию с боевым крылом
8:19
Российские военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты под Белгородом
8:13
Запрет на публикацию опросов к выборам президента РФ начал действовать

Сейчас читают

Воодушевляющая победа Трампа. Чем ответит «глубинное государство»?
«Жестко и принудительно»: отправит ли ЕС украинских беженцев на «пушечное мясо» в зону конфликта
«Она еще была жива»: Запашный опубликовал видео последних минут жизни 22-летней эквилибристки Морозовой
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок