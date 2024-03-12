Боевики элитных подразделений, нацбатов и СБУ, по данным инсайдеров, всерьез обсуждают террористические методы свержения украинского руководства и военного командования.

Недовольные политикой киевского режима и командованием Вооруженных сил страны (ВСУ) украинские военные, разрабатывают план свержения действующей власти. Активные участники дискуссии, в числе которых военнослужащие элитных подразделений, нацбатов и представители Службы безопасности Украины (СБУ), намерены создать радикальную партию с боевым крылом. Они не считают неприемлемыми и террористически методы достижения цели.

Об этом журналистам РИА Новости рассказали источники в силовых структурах РФ — российские специалисты получили доступ к переписке «активистов» в закрытом Telegram-канале. Источник заявил, что там «всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ». Среди 100 с лишним участников чата морской пехотинец с ампутированной ногой, бывший пленный, вышедший по обмену, и другие военные из разных регионов Украины. Они готовы начать с расправы над депутатами Верховной Рады, а затем перейти к истреблению несогласных — подрывами и расстрелами.

Один из авторов высказал предположение, что идея свержения власти найдет поддержку среди жителей страны. Он считает, что украинцы так же недовольны режимом, а потому согласятся и на радикальные методы террористов.

Ранее 5-tv.ru писал, что элитные подразделения ВСУ обсуждают свержение Зеленского.