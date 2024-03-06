Жители отдаленных районов Заполярья проголосовали на досрочных выборах президента

Жители отдаленных районов Заполярья смогли принять участие в досрочном голосовании. На побережье Кольского полуострова членам избирательной комиссии пришлось добираться на вертолете. На месте по всем правилам организовали избирательный участок. Отдать свои голоса смогли десятки людей, среди которых военные моряки Северного флота.

Голосование продолжается и в зоне СВО. Для мотострелков 6-й отдельной гвардейской казачьей бригады участок организовали в специально подготовленном помещении на позициях соединения. А к военнослужащим 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск выездная избирательная комиссия приехала прямо на передовую. Место для голосования обустроили в блиндаже.

Ранее 5-tv.ru писал, что смотрители маяков проголосовали на досрочных выборах президента.