Жители отдаленных районов Заполярья проголосовали на досрочных выборах президента

Эфирная новость 26 0

На побережье Кольского полуострова членам избирательной комиссии пришлось добираться на вертолете.

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России 2024

Жители отдаленных районов Заполярья смогли принять участие в досрочном голосовании. На побережье Кольского полуострова членам избирательной комиссии пришлось добираться на вертолете. На месте по всем правилам организовали избирательный участок. Отдать свои голоса смогли десятки людей, среди которых военные моряки Северного флота.

Голосование продолжается и в зоне СВО. Для мотострелков 6-й отдельной гвардейской казачьей бригады участок организовали в специально подготовленном помещении на позициях соединения. А к военнослужащим 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск выездная избирательная комиссия приехала прямо на передовую. Место для голосования обустроили в блиндаже.

Ранее 5-tv.ru писал, что смотрители маяков проголосовали на досрочных выборах президента.

Тема:
Выборы президента России 2024
6 мар
«Стандартная практика»: в Евросоюзе объяснили отказ послов от встречи с Лавровым
5 мар
Военные выбирают президента: в зоне СВО началось досрочное голосование
5 мар
Опрос показал, что большинство россиян планируют проголосовать на выборах
5 мар
Важен каждый: смотрители маяков проголосовали на досрочных выборах президента
4 мар
Порядка 80% россиян намерены принять участие в предстоящих выборах президента
4 мар
Около 200 человек стали наблюдателями от СНГ на выборах президента РФ
4 мар
Мосгоризбирком получил более 7 миллионов напечатанных в Подольске бюллетеней
4 мар
«Где это видано»: почему послы Евросоюза отказались от встречи с Лавровым
4 мар
Верховный суд утвердил отказ Надеждину в регистрации кандидатом на выборах
4 мар
Никки Хейли обошла Трампа в ходе праймериз в США
-4° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
91.16
-0.19 98.94
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:32
СМИ узнали дату официального вступления Швеции в НАТО
13:25
«Пошло и дешево»: публика раскритиковала новое фото Ходченковой
13:24
«Первая леди не сможет»: на Украине объяснили отказ Зеленской ехать в США
13:12
Запад указал на победу России в торговой войне Польши и Украины
13:11
Уничтожение американской РСЗО HIMARS впервые попало на камеры
13:00
Владельцы Челябинского комбината оспаривают передачу в собственность государства

Сейчас читают

«Решили поиграть»: как актер Устюгов стал рокером и создал группу «Экибастуз»
«Ругались из-за плаката и усов»: Устюгов рассказал о стычке Кинчева и Горшенева
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок