Маск отреагировал на слова Путина про применение ядерного оружия

Президент России допускает такую возможность, если будет идти речь о существовании страны.

Американский бизнесмен Илон Маск согласился со словами президента России Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в случае экзистенциальной угрозы. Свое мнение предприниматель высказал в соцсети X, отвечая на пост Zerohedge.

«Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие, если российское государство окажется под угрозой», — говорится в публикации издания.

«Конечно», — ответил в комментариях Маск.

Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил о готовности России пустить в ход ядерное оружие, если будет идти речь о существовании страны, а также нанесении ущерба ее суверенитету и независимости. Кроме того, президент допустил симметричный ответ на проведение США ядерных испытаний. Он отметил, что Штаты не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Большое интервью Владимира Путина российскому журналисту Дмитрию Киселеву было опубликовано сегодня, 13 марта, в 10:00. Президент ответил на самые животрепещущие вопросы и прокомментировал общую обстановку в мире.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин ответил на вопрос о применении тактического ядерного оружия в ходе СВО. Такой потребности, отметил глава государства, никогда не было.