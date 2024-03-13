Маск отреагировал на слова Путина про применение ядерного оружия

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Илон Маск согласился с Путиным в вопросе применения ядерного оружия

Маск отреагировал на слова Путина про применение ядерного оружия

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Президент России допускает такую возможность, если будет идти речь о существовании страны.

Американский бизнесмен Илон Маск согласился со словами президента России Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в случае экзистенциальной угрозы. Свое мнение предприниматель высказал в соцсети X, отвечая на пост Zerohedge.

«Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие, если российское государство окажется под угрозой», — говорится в публикации издания.

«Конечно», — ответил в комментариях Маск.

Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил о готовности России пустить в ход ядерное оружие, если будет идти речь о существовании страны, а также нанесении ущерба ее суверенитету и независимости. Кроме того, президент допустил симметричный ответ на проведение США ядерных испытаний. Он отметил, что Штаты не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Большое интервью Владимира Путина российскому журналисту Дмитрию Киселеву было опубликовано сегодня, 13 марта, в 10:00. Президент ответил на самые животрепещущие вопросы и прокомментировал общую обстановку в мире.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин ответил на вопрос о применении тактического ядерного оружия в ходе СВО. Такой потребности, отметил глава государства, никогда не было.

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