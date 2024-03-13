Путин заявил об отсутствии необходимости в применении ТЯО в рамках спецоперации

Такой потребности, говорит глава государства, никогда не было.
Фото: SERGEI ILNITSKY / ТАСС
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В ходе СВО никогда не возникала необходимость применять тактическое ядерное оружие (ТЯО). Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.
«Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда», — сказал он.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в каком случае Россия может применить ядерное оружие.
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