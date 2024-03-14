«Сочетать несочетаемое»: с какими оперными звездами хотят спеть поп-артисты

Смесь разных музыкальных жанров помогает удивлять аудиторию.

Классическая музыка представляет собой образцовые музыкальные произведения, которые считаются глубокими и содержательными. Как правило, этим термином называют музыку из прошлого, которая прошла проверку временем. Поп-музыка, напротив, отличается простотой инструментальной части и содержания. Звезды отечественного шоу-бизнеса эксклюзивно порассуждали с корреспондентом 5-tv.ru, насколько совместимы классическая и поп-музыка, и с кем бы из представителей высокого искусства они хотели бы записать совместный дуэт, на гала-ужине премии BraVo.

Александр Панайотов назвал себя многожанровым артистом, который может исполнить как классическое произведение, так и поп-хит. Подтверждением служит его недавно записанная композиция с российской оперной певицей Хиблой Герзмавой. Севиль же, в свою очередь, призналась, что восхищается мощными вокальными данными оперной певицы Аиды Гарифуллиной, и она была бы счастлива сделать с ней музыкальную коллаборацию.

«Мне в принципе нравится сочетать несочетаемое, и на этом контрасте одна ветвь, один жанр может подсветить другой. И в этом, конечно же, и есть крутость. Самое главное, это сделать умело», — уверена солистка группы Artic & Asti.

Певица Mia Boyka считает, что именно смесь разных музыкальных жанров помогает артистам создавать что-то новое, непохожее на то, что было сделано раньше, и тем самым удивлять свою аудиторию.

«Так как в мире семь нот, я до сих пор в шоке, как новые песни появляются, становятся хитами, и они не похожи ни на что другое», — отмечает артистка.

Однако далеко не все, по мнению Mia Boyka, способны петь классические музыкальные произведения. Например, в вокальных данных Инстасамки певица сомневается, а вот в своих — нет! И пока причины не верить ее словам не существует. На гала-ужине премии BraVo Mia Boyka исполнила романс «Пообещайте мне любовь», тронув зрителей до глубины души.

Певец и телеведущий Вячеслав Макаров для себя отмечает звезду мировой оперной сцены Ильдара Абдразакова, и был бы рад записать с ним творческий дуэт.

«Это все музыка, и в любом случае можно делать коллаборации, совмещать как классическую музыку, так и эстрадную, тем самым находить какие-то новые пути решения. Потому что, мне кажется, консерваторство хорошо, но когда оно переплетается с новаторстом, иногда из этого может получиться что-то хорошее», — убежден артист.

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