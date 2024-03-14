На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетнего Саши

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У мальчика детский церебральный паралич, сейчас его состояние ухудшается.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

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Сегодня День добрых дел на Пятом канале! И наша с вами помощь нужна трехлетнему Саше.

У мальчика детский церебральный паралич, который сейчас резко прогрессирует. Каждое движение дается ребенку с невероятной болью.

Чтобы не остаться навсегда прикованным к инвалидному креслу, Саше срочно требуется операция и последующий курс реабилитации. Все это стоит чуть больше одного миллиона рублей.

Такую сумму многодетной семье из Белгорода взять негде, но помочь можем мы с вами. Для этого наведите камеру вашего смартфона на QR-код, который вы видите на экране или отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7511.

Саша хотел бы играть в догонялки, но получается передвигаться только на четвереньках — каждое движение причиняет боль. У него детский церебральный паралич, малыш родился раньше срока и чудом выжил.

«Это реально шоковое состояние. Я, наверное, первые три месяца вообще даже не разговаривала ни с кем. Мы выписались из роддома, мы не могли жевать, мы не могли глотать, то есть мы все это учились делать», — рассказывает Виктория Светашова, мама Саши.

Для родителей главной целью в жизни стало поставить сына на ноги. Каждый месяц — курсы реабилитации в разных городах страны.

Саша не пропускает занятия и дома. Больше всего места в квартире занимают не игрушки, а тренажер, утяжелители, вертикализаторы, коврики, мячи и сделанная мамой специальная дорожка из веревок — как в реабилитационных центрах.

Ежедневные упражнения дали результаты — Саша даже начал посещать детский сад. Но сейчас его состояние ухудшается из-за сильной спастики.

Ребенок может навсегда оказаться прикованным к инвалидной коляске. Нужно срочно провести сложную операцию в нижней части спинного мозга — селективную дорсальную ризотомию.

«Болезнь прогрессирует, приводит к деформации сухожилий, суставов, потери эластичности мышечных волокон, и только операция этот процесс может остановить. У Саши как раз самая благоприятная форма и возраст оптимальный для того, чтобы добиться максимального эффекта и дать ему возможность дальше по жизни идти самостоятельно», — поясняет заведующий отделением нейрохирургии НИКИ педиатрии и детской хирургии им. Ю. Е. Вельтищева Дмитрий Зиненко.

После такого лечения Саша практически не будет отличаться от здоровых детей. Но операция и реабилитация стоят немалых денег — 1 158 000 рублей.

Такую сумму простой семье из Белгорода, да еще и с тремя детьми, взять просто негде. Но мама Саши верит, что ее сыну обязательно помогут неравнодушные люди.

У нас с вами есть возможность подарить Саше счастливое детство, где он сможет сделать свой первый безболезненный шаг. Помогите сейчас — завтра будет поздно!

В случае, если отправка СМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Саше, обратившись напрямую в благотворительный фонд.

Тема:
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