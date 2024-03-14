«Уничтожить всех, включая младенцев»: нарушает ли Израиль правила ведения войны в Газе

Власти еврейского государство постоянно угрожают, что решат «палестинскую проблему раз и навсегда».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Израиль применяет в секторе Газа страшное оружие — речь в том числе идет о голоде. О полном «арсенале» еврейского государства 5-tv.ru рассказал военный эксперт Игорь Никулин.

Цель — уничтожение

Он подчеркивает, что Израиль переступил черту. Таких целенаправленных бомбежек жилых домов не было со времен Второй мировой войны, убежден Никулин.

Это поведение похоже на англичан и американцев, которые так бомбили японские и немецкие города, в том числе почти стерев с карты Дрезден. Израиль хочет полностью уничтожить и изгнать с территории сектора Газа всех палестинцев, говорит эксперт.

Еврейское государство уже наносило массированные ракетные удары, использовало химическое оружие, бомбы с урановым наполнением, фосфорные боеприпасы, перечисляет Никулин.

Израильские власти постоянно угрожают, что решат «палестинскую проблему раз и навсегда». Но у них есть понимание, что тогда последует возмездие от других мусульманских стран.

«Министры израильского правительства говорят, что надо уничтожить всех, включая младенцев. Потому что из них все равно вырастут новые бойцы сопротивления», — отмечает эксперт.

Израиль ведет тотальную войну — он бьет по огромному количеству людей. Ведь сектор Газа является одним из самых густонаселенных уголков планеты — все это не может не отразиться на генофонде.

«После бомбежек в Сербии, количество онкологических заболеваний выросло в десятки раз. В Сербии стал самый высокий уровень онкологических заболеваний в Европе», — напоминает специалист.

Reuters / Ahmed Zakot; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Самое страшное оружие

Военный историк Клим Жуков сказал 5-tv.ru, что самое страшное оружие, которое может быть — это голод и болезнь. В широком смысле поразит не только войска, но и почти все население.

«Голод и болезнь — самое страшное оружие, которое может быть. Она достанет всех в любом случае», — уверен эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Биньямин Нетаньяху назвал возможные сроки завершения операции в секторе Газа.