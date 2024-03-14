«Уничтожить всех, включая младенцев»: нарушает ли Израиль правила ведения войны в Газе

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 30 0

Военный эксперт Никулин: Израиль переступил черту в секторе Газа

Фото, видео: Reuters / Ahmed Zakot; Reuters / CCTV Plus News, Core News; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Власти еврейского государство постоянно угрожают, что решат «палестинскую проблему раз и навсегда».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Израиль применяет в секторе Газа страшное оружие — речь в том числе идет о голоде. О полном «арсенале» еврейского государства 5-tv.ru рассказал военный эксперт Игорь Никулин.

Цель — уничтожение

Он подчеркивает, что Израиль переступил черту. Таких целенаправленных бомбежек жилых домов не было со времен Второй мировой войны, убежден Никулин.

Это поведение похоже на англичан и американцев, которые так бомбили японские и немецкие города, в том числе почти стерев с карты Дрезден. Израиль хочет полностью уничтожить и изгнать с территории сектора Газа всех палестинцев, говорит эксперт.

Еврейское государство уже наносило массированные ракетные удары, использовало химическое оружие, бомбы с урановым наполнением, фосфорные боеприпасы, перечисляет Никулин.

Израильские власти постоянно угрожают, что решат «палестинскую проблему раз и навсегда». Но у них есть понимание, что тогда последует возмездие от других мусульманских стран.

«Министры израильского правительства говорят, что надо уничтожить всех, включая младенцев. Потому что из них все равно вырастут новые бойцы сопротивления», — отмечает эксперт.

Израиль ведет тотальную войну — он бьет по огромному количеству людей. Ведь сектор Газа является одним из самых густонаселенных уголков планеты — все это не может не отразиться на генофонде.

«После бомбежек в Сербии, количество онкологических заболеваний выросло в десятки раз. В Сербии стал самый высокий уровень онкологических заболеваний в Европе», — напоминает специалист.

Reuters / Ahmed Zakot; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Самое страшное оружие

Военный историк Клим Жуков сказал 5-tv.ru, что самое страшное оружие, которое может быть — это голод и болезнь. В широком смысле поразит не только войска, но и почти все население.

«Голод и болезнь — самое страшное оружие, которое может быть. Она достанет всех в любом случае», — уверен эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Биньямин Нетаньяху назвал возможные сроки завершения операции в секторе Газа.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
11 мар
Нетаньяху назвал возможные сроки завершения операции в секторе Газа
8 мар
Пять жителей сектора Газа погибли при сбросе с воздуха коробок с гумпомощью
5 мар
«Бесчеловечный шаг»: Россия призвала пересмотреть увольнение сотрудников БАПОР
3 мар
Ударов по мирным не было? В ЦАХАЛ озвучили свою версию инцидента с сотней погибших в Палестине
2 мар
ХАМАС и Израиль договорились о сроках перемирия
27 февр
«К концу выходных»: Байден, облизывая мороженое, пообещал решить ситуацию в Газе
19 февр
«Не простим»: в Израиле назвали антисемитской атакой заявления Бразилии о Газе
19 февр
В ООН начались слушания по делу об оккупации земель Палестины
19 февр
Израиль ставит ультиматум: наземная операция ЦАХАЛ в Рафахе может начаться уже в марте
18 февр
«Страшный сценарий»: в Киеве испугались конкуренции за американское оружие
-3° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
91.54
0.66 100.19
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:39
С заботой о россиянах: как избиркомы в России готовятся к открытию участков
6:27
Ретромеркурий не страшен: назван самый лучший способ борьбы с головными болями
6:07
Досрочное голосование завершается в России
6:02
Два севших на дозаправку вертолета ВСУ уничтожили в зоне СВО
6:01
На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетнего Саши
6:00
«Акации» бьют без промаха. Лучшее видео из зоны СВО за день

Сейчас читают

«Залужный с возу»: Как Зеленский сослал политического конкурента в Лондон
«Настало время»: Кулеба сделал неожиданное заявление о ситуации в зоне СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок