Голосование на выборах президента России началось на Камчатке и Чукотке Сегодня, 23:20 | Руслан Велишов Политика 9

В течение 15 марта избирательные участки будут открыты по всей стране.

ВКонтакте Telegram Одноклассники Twitter Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Первые избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации открылись на Камчатке и Чукотке.