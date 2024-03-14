Голосование на выборах президента России началось на Камчатке и Чукотке

В течение 15 марта избирательные участки будут открыты по всей стране.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
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Первые избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации открылись на Камчатке и Чукотке.
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