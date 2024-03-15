Явка на выборах президента России достигла 23,02%

Такие данные представили в ЦИК на 16:00 первого дня голосования.
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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Явка на выборах президента в России превысила 23%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в первый день голосования на 16:00 по московскому времени.
«Выборы президента РФ, ход голосования — 23,02%», — гласят данные на табло.
Выборы президента России впервые в истории проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и действующий глава страны Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков принял участие в голосовании на выборах президента России. По его словам, с этого начался его день. Также свой голос отдал глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров.
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