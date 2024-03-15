Явка на выборах президента России достигла 23,02%

Явка на выборах президента в России превысила 23%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в первый день голосования на 16:00 по московскому времени.

«Выборы президента РФ, ход голосования — 23,02%», — гласят данные на табло.

Выборы президента России впервые в истории проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и действующий глава страны Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков принял участие в голосовании на выборах президента России. По его словам, с этого начался его день. Также свой голос отдал глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров.