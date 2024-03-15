Лавров отдал свой голос на выборах президента России

Глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров принял участие в голосовании на выборах президента страны. Участки открылись в пятницу, 15 марта.

Ларов отдал свой голос на одном из избирательных участков в центре Москвы.

Выборы президента России пройдут в трехдневном формате, который, как отмечали в ЦИК, пришелся по душе россиянам. Отдать свой голос можно в период с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участие в голосовании на выборах президента России приняли глава Минобороны и начальник Генштаба Сергей Шойгу и Валерий Герасимов. Проголосовали военачальники вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск.