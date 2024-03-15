Песков рассказал о своем участии в голосовании на выборах президента России

Песков рассказал, что первым делом проголосовал онлайн утром 15 марта
Фото: 5-tv.ru
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Выборы главы государства проходят 15, 16 и 17 марта.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как принял участие в голосовании на выборах президента России. По его словам, с этого начался его день.
«Я это сделал первым делом утром, электронно. Очень удобно», — сказал Пеков.
Он также добавил, что действующий президент Владимир Путин пока не принимал участие в голосовании, но обязательно сделает это. Когда именно — Кремль проинформирует граждан дополнительно.
«Как только он примет решение, мы сразу же вас проинформируем. Конечно же, он это сделает», — сказал пресс-секретарь президента России.
Выборы президента России впервые в истории проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и действующий глава страны Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский экипаж МКС принял участие в голосовании на выборах президента.
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