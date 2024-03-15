Избиратели активно голосуют на выборах президента России
На избирательные участки идут целыми семьями.
Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
Голосовали сегодня даже в космосе. Российский экипаж МКС уже сделал свой выбор прямо на орбите.
А на Земле на избирательные участки идут целыми семьями. Много и ветеранов — от бойцов, прошедших СВО, до фронтовиков Великой Отечественной войны, отметивших 100-летний юбилей. О том, как голосует большая страна — корреспондент «Известий» Ярослав Богат.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
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