Выборы под обстрелами: в Белгороде голосование прерывают сигналы ракетной опасности

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В Белгороде голосование прерывают сигналы ракетной опасности

Фото, видео: Reuters / Maxim Shemetov; 5-tv.ru

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Киевский режим продолжает обстреливать регион.

В Белгороде процесс голосования прерывают сигналы ракетной опасности. Жители, которые пришли на избирательные участки, были вынуждены покинуть их и спуститься в укрытия. Через несколько минут тревогу отменили, голосование продолжились.

Этим утром Украина выпустила по городу семь снарядов системы залпового огня Vampire. Все они — перехвачены. Осколочные ранения получили два человека. Подробности у корреспондента «Известий» Татьяны Симоненковой.

«Сегодня рано утром били по этому школьному стадиону, взрывной волной ударило по окнам в доме, который находится рядом. Мы специально отошли подальше, потому что стекла продолжают сыпаться. Окна пострадали вплоть до восьмого этажа», — передает с места корреспондент.

В результате обстрела пострадали два человека. Один мужчина с ушибами и переломами в больнице, второму — помощь оказали на месте. Всего над городом ПВО сбила семь снарядов системы залпового огня Vampire.

«Ну страшно, включилась сирена, и такое пробуждение, потому что все еще спали. Отменили работу, многие не выходят на работу. И сирены, потом сразу взрывы, это подлет с кровати просто такой бешеный, и рядом в домах у многих стекла выбиты», — рассказывает одна из местных жительниц.

По последним данным, повреждены семь многоквартирных домов и около десяти машин. Сирены воздушной тревоги в городе умолкают ненадолго. Националисты продолжают мстить за провалы на поле боя.

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