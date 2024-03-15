Командир танка «Алеша» Баксиков проголосовал на выборах президента

Герой России, командир легендарного танка «Алеша» Расим Баксиков проголосовал в Татарстане на выборах президента России.

Он подчеркнул, что страной должен управлять человек не просто способный, но также сильный и мощный. От решений главы государства, считает Баксиков, зависит многое.

В конце июля 2023 года экипаж танка «Алеша» на запорожском направлении отразил атаку превосходящих сил ВСУ. Были уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

Вскоре членов экипажа за проявленный героизм представили к государственным наградам. А 5 августа глава Минобороны Сергей Шойгу представил их к званию Героев России.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минцифры указали на безопасность ДЭГ для избирателей. Процедура онлайн-голосования является удобной для всех пользователей — например, избиратель может в любой момент зайти и проверить, был ли его голос учтен.