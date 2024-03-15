Раненые бойцы СВО проголосовали на выборах президента в госпитале Росгвардии

Для это организовали временный избирательный участок.
Фото, видео: пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru
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Раненые росгвардейцы — участники спецоперации проголосовали на выборах президента РФ в Главном военном клиническом госпитале ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Там рассказали, что временный избирательный участок развернули в конференц-зале лечебного учреждения, а маломобильные пациенты смогли проголосовать прямо в палатах — с помощью переносной урны.
Принять участие в выборах смогли и сотрудники лечебного учреждения. Так, операционная бригада под руководством травматолога-ортопеда Дмитрия Голобурдина пришла к избирательному участку после сложнейшего вмешательства на коленном суставе раненого бойца.
Врач отметил, что операция прошла успешно. Теперь же он проголосует за своего кандидата в президенты для успешного будущего страны.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на платформе ДЭГ проголосовало две трети зарегистрированных избирателей.
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