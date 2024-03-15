На платформе ДЭГ проголосовало две трети зарегистрированных избирателей

Таким образом, дистанционно уже приняли участие в голосовании более трех миллионов россиян.
Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra
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В дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ приняли участие уже 65% зарегистрировавшихся граждан. Об этом сообщает Минцифры России.
«В дистанционном электронном голосовании приняли участие более трех миллионов человек. Это 65% подавших заявление на Госуслугах и включенных в список избирателей ДЭГ. Проголосовать на платформе ДЭГ можно до 17 марта, 20 часов по местному времени», — говорится в сообщении ведомства.
При этом большинство избирателей голосовали сразу после открытия голосования. Так, 20% сделали это в первые часы.
По словам замглавы Минцифры Олега Качанова, в течение всего дня платформа подвергалась кибератакам, однако злоумышленникам не удалось сорвать избирательный процесс. Система успешно выстояла.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
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