Международный наблюдатель рассказал, как проходят выборы президента в Москве

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 29 0

Он входит в состав делегации от Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

Международный наблюдатель рассказал, как проходят выборы президента в Москве

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

Тема:
Выборы президента России 2024

Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Алишер Эрбаев, который входит в состав наблюдателей от Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отмечает хорошую организацию выборов президента РФ в Москве. Об этом он рассказал агентству «Москва».

«Мы приехали вчера, разместились и сегодня с утра уже посещаем избирательные участки и штабы политических партий. До этого мы посетили кандидата господина Путина, ознакомились с проведенной работой. Так как мы представляем Организацию договора коллективной безопасности, а это военно-политическая организация, то хотели понаблюдать, как военнослужащие ВС РФ выполняют свой гражданский долг», — рассказал Эрбаев.

Он отметил, что после завершения выборов предстоит дать объективную оценку, а также дать свое заключение.

«Сейчас мы видим, что все организовано хорошо. Каких-либо нарушений не наблюдаем», — добавил он.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Проголосовать в Москве могут горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве.

Отдать голос онлайн можно с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 все три дня.

Тема:
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