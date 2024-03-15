Международный наблюдатель рассказал, как проходят выборы президента в Москве

Он входит в состав делегации от Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
Фото: Сорокин Донат / ТАСС
Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Алишер Эрбаев, который входит в состав наблюдателей от Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отмечает хорошую организацию выборов президента РФ в Москве. Об этом он рассказал агентству «Москва».
«Мы приехали вчера, разместились и сегодня с утра уже посещаем избирательные участки и штабы политических партий. До этого мы посетили кандидата господина Путина, ознакомились с проведенной работой. Так как мы представляем Организацию договора коллективной безопасности, а это военно-политическая организация, то хотели понаблюдать, как военнослужащие ВС РФ выполняют свой гражданский долг», — рассказал Эрбаев.
Он отметил, что после завершения выборов предстоит дать объективную оценку, а также дать свое заключение.
«Сейчас мы видим, что все организовано хорошо. Каких-либо нарушений не наблюдаем», — добавил он.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Проголосовать в Москве могут горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве.
Отдать голос онлайн можно с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 все три дня.
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