Военные и члены их семей проголосовали на выборах президента России

Они присоединились к выбору будущего курса страны.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Военнослужащие Вооруженных сил России проголосовали на выборах президента. Об этом сообщили в Минобороны.
Ведомство отметило, что на избирательных участках в регионах дислокации соединений и воинских частей в голосовании приняли участие не только военнослужащие, но и члены их семей.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Ранее 5-tv.ru писал, что вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова проголосовала на выборах президента. Компанию парламентарию составила 18-летняя дочь.
За выборами, говорит она, наблюдает все мировое сообщество. Каждый сейчас — участник и свидетель исторических событий, подчеркнула депутат.
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