«Тебя ждут и любят»: Домнина честно рассказала об уходе за Костомаровым после череды ампутаций

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 25 0

Домнина рассказала, что постоянно поддерживала Костомарова после выписки

«Тебя ждут и любят»: Домнина честно рассказала об уходе за Костомаровым после череды ампутаций

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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И каким был для нее самый тяжелый момент?

Оксана Домнина, жена фигуриста Романа Костомарова, рассказала в интервью на YouTube-канале, как смогла поддержать мужа в период болезни.

«Я могла сказать только „надо“. Просто „надо“. Там, кроме обнять, поцеловать, сказать, что все будет хорошо, надо жить, дети, семья, мы тебя любим — нечего было сказать», — поделилась фигуристка.

Она также призналась, что самым непростым моментом с моральной точки взрения для нее было встретить Костомарова после частичной ампутации конечностей.

«Я физически не вижу ног, но я все равно их вижу. Они есть. Не знаю, как объяснить. Для меня, как уехал, так и приехал. Я его вижу, большего не надо. Главное, что он жив», — вспоминает жена фигуриста.

Супруга Костомарова подчеркнула, что самое главное было в том, чтобы суметь подобрать правильные слова поддержки.

«У меня кроме слов „Ты сильный, у нас все получится, мы все преодолеем, ты самый крутой, сейчас тебе все сделают, тебя ждут и любят, ты не представляешь, какое счастье для детей тебя видеть“ ничего не было», — призналась Домнина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Костомаров увидел во время комы.

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